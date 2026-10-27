Омичи смели билеты на поезд Деда Мороза за несколько минут

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Билеты на посещение поезда Деда Мороза в Омске раскупили в первые же минуты после старта продаж. Сказочный состав прибудет на омский железнодорожный вокзал 28 ноября.

Омичам предлагали два формата билетов: детский для ребят от 6 до 12 лет за 3000 рублей и тариф с сопровождением взрослого для малышей от 3 до 5 лет за 3500 рублей. Все места на 20-минутные сеансы с 11:40 до 14:00 были раскуплены мгновенно.

При этом для тех, кто не успел приобрести билеты в вагоны, на перроне пройдет бесплатная анимационная программа.

Напомним, поезд Деда Мороза отправится в праздничное путешествие из Великого Устюга 8 ноября и проедет через 65 городов России.