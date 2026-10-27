В Омске начали устанавливать елку на одной из главных зимних площадок

Омск: vk.com/omsk_putevoditel

На «Зеленом острове» в Омске начали устанавливать главную новогоднюю елку. Как сообщили в телеграм-канале «Омск_путеводитель», работы стартовали в парке «Вокруг света», где сейчас готовят территорию к зимнему сезону.

В ближайшее время здесь также появятся праздничная подсветка, новогодние декорации и другие зимние локации.

Подготовка к зиме началась несколько дней назад с обустройства катка. Теперь работы продолжились монтажом елки и праздничным оформлением территории. В итоге парк станет одной из сезонных площадок для отдыха омичей.