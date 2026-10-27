Омск-информ
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·Общество·Алексей Новиков

В Омске начали устанавливать елку на одной из главных зимних площадок

На площадке также появится праздничная подсветка.
елка

На «Зеленом острове» в Омске начали устанавливать главную новогоднюю елку. Как сообщили в телеграм-канале «Омск_путеводитель», работы стартовали в парке «Вокруг света», где сейчас готовят территорию к зимнему сезону.

В ближайшее время здесь также появятся праздничная подсветка, новогодние декорации и другие зимние локации.

Подготовка к зиме началась несколько дней назад с обустройства катка. Теперь работы продолжились монтажом елки и праздничным оформлением территории. В итоге парк станет одной из сезонных площадок для отдыха омичей.

Напомним, ранее стало известно, что омичи разобрали билеты на поезд Деда Мороза всего за несколько минут после начала продаж.

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·Общество·Алексей Новиков

В Омске начали устанавливать елку на одной из главных зимних площадок

На площадке также появится праздничная подсветка.
елка

На «Зеленом острове» в Омске начали устанавливать главную новогоднюю елку. Как сообщили в телеграм-канале «Омск_путеводитель», работы стартовали в парке «Вокруг света», где сейчас готовят территорию к зимнему сезону.

В ближайшее время здесь также появятся праздничная подсветка, новогодние декорации и другие зимние локации.

Подготовка к зиме началась несколько дней назад с обустройства катка. Теперь работы продолжились монтажом елки и праздничным оформлением территории. В итоге парк станет одной из сезонных площадок для отдыха омичей.

Напомним, ранее стало известно, что омичи разобрали билеты на поезд Деда Мороза всего за несколько минут после начала продаж.

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Рубрика - Общество