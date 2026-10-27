Экс-губернатор Омской области Полежаев запустил новый сайт фонда вместо казино

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Омский фонд духовного и культурного развития, ранее функционировавший под названием «Духовное наследие», обзавелся собственным веб-ресурсом. Экс-руководитель Омской области Леонид Полежаев, возглавлявший регион с 1990 по 2012 годы, обратился к аудитории с приветственным словом.

– Приветствую вас на страницах нашего нового сайта! Начну с того, что Омский общественный фонд духовного и культурного развития «Полежаев-фонд» является естественным продолжением деятельности фонда «Духовное наследие». Разница только в том, что он расширяет функции своей деятельности, не изменяет управления, придавая ему адресный характер. Думаю, что годы работы фонда «Духовное наследие» убедили многих, что это не бесплодное хобби не знающего чем себя занять бывшего политика, а значимый историко-культурный проект. «Полежаев-фонд» открытием своего сайта предложит посетителям всю информацию о деятельности фонда, – отметил Полежаев в обращении.

На страницах ресурса опубликованы авторские материалы основателя, свежие отчеты о работе организации, а также профильная литература об истории региона, доступная для свободного чтения.

Одновременно руководство организации сделало важное предупреждение для пользователей о прошлом домене сайта, на котором сейчас находится незаконное онлайн-казино. По словам администрации ресурса, фонд не имеет никакого отношения к прошлому домену.

Напомним, что официальное переименование общественного фонда произошло 19 марта в честь его создателя. Учредителем структуры выступила Ольга Макарова, а пост президента сохранил Леонид Полежаев.