Омский мэр Шелест сделал заявление о своей отставке

Фото: Владимир Казионов

Мэр Омска Сергей Шелест прокомментировал «Омск-информу» новую порцию слухов о досрочном уходе. Вбросы появились во властных кулуарах на фоне инсайда об уходе министра управления внутренней политики Омской области Анастасии Терпуговой.

Глава города дал понять, что раньше окончания полномочий уходить не планирует.

– Полномочия заканчиваются 12 января 2027 года. Доработаю до этого срока, – подчеркнул Шелест в эксклюзивном комментарии редакции.

Ранее сообщалось, что в региональном кабмине уже начали принимать предложения по кандидатам на пост мэра Омска. Объявление об этом разместили на портале «Омская губерния». Документы принимают с 14 октября по 17 ноября в аппарате губернатора и правительства региона.

В 2025 году в Омской области изменили порядок избрания глав муниципалитетов. Теперь мэра Омска и глав районов выбирают депутаты из числа кандидатов, которых представляет губернатор. При этом сам глава региона определяет претендентов с учетом поступивших предложений.

Нынешний мэр Омска Сергей Шелест вступил в должность главы города в январе 2022 года. Тогда кандидатов на пост главы города отбирала специальная комиссия, а окончательное решение принимали депутаты горсовета.