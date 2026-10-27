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·Политика·Олег Кипорук

Омичи могут заработать миллион долларов на фальсификации выборов США

При этом фальсифицировать ничего не придется.
Выборы в США

Президент США Дональд Трамп пообещал выплатить крупную сумму за информацию о нарушениях в ходе избирательных процессов. Соответствующее заявление он опубликовал в социальной сети Truth Social.

– Любой, кто сообщит о фальсификации на прошлых выборах или на предстоящих промежуточных выборах в конгресс США 2026 г., получит $1 млн после ареста и вынесения приговора тем, кто стоит за подтасовками, – сказано в посте президента США.

Ранее американский лидер допустил, что имеет полное право баллотироваться на третий президентский срок, объяснив это фальсификацией результатов голосования в 2020 году. Кроме того, Дональд Трамп вместе с супругой Меланией Трамп запланировал досрочно проголосовать на выборах в конгресс.

Попутно глава государства заверил, что США воздержатся от ударов по Ирану до завершения голосования при условии непрерывных поставок нефти через Ормузский пролив и продолжения переговоров с Тегераном.

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·Политика·Олег Кипорук

Омичи могут заработать миллион долларов на фальсификации выборов США

При этом фальсифицировать ничего не придется.
Выборы в США

Президент США Дональд Трамп пообещал выплатить крупную сумму за информацию о нарушениях в ходе избирательных процессов. Соответствующее заявление он опубликовал в социальной сети Truth Social.

– Любой, кто сообщит о фальсификации на прошлых выборах или на предстоящих промежуточных выборах в конгресс США 2026 г., получит $1 млн после ареста и вынесения приговора тем, кто стоит за подтасовками, – сказано в посте президента США.

Ранее американский лидер допустил, что имеет полное право баллотироваться на третий президентский срок, объяснив это фальсификацией результатов голосования в 2020 году. Кроме того, Дональд Трамп вместе с супругой Меланией Трамп запланировал досрочно проголосовать на выборах в конгресс.

Попутно глава государства заверил, что США воздержатся от ударов по Ирану до завершения голосования при условии непрерывных поставок нефти через Ормузский пролив и продолжения переговоров с Тегераном.

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Рубрика - Политика