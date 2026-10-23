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·Политика·Алексей Новиков

Выпускник омского вуза получил высокий пост в правительстве Мордовии

Асиф Алекберов стал зампредом регионального правительства.
политех ОмГТУ

Выпускник Омского государственного технического университета Асиф Алекберов вошел в состав правительства Республики Мордовия. Как сообщили в пресс-службе вуза, его назначили заместителем председателя регионального правительства и министром энергетики и ЖКХ.

После окончания кафедры «Государственное, муниципальное управление и таможенное дело» Алекберов начал карьеру в Омске. В дальнейшем он занимал руководящие должности в энергетической отрасли.

В частности, он работал заместителем директора АО «Дагестанская сетевая компания», а позднее исполнял обязанности профильного министра в Мордовии.

Среди приоритетных направлений его работы – развитие энергетической и коммунальной инфраструктуры региона, а также улучшение качества услуг ЖКХ для населения.

Напомним, ранее сообщалось, что в российском правительстве устроили масштабную перестановку кадров.

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·Политика·Алексей Новиков

Выпускник омского вуза получил высокий пост в правительстве Мордовии

Асиф Алекберов стал зампредом регионального правительства.
политех ОмГТУ

Выпускник Омского государственного технического университета Асиф Алекберов вошел в состав правительства Республики Мордовия. Как сообщили в пресс-службе вуза, его назначили заместителем председателя регионального правительства и министром энергетики и ЖКХ.

После окончания кафедры «Государственное, муниципальное управление и таможенное дело» Алекберов начал карьеру в Омске. В дальнейшем он занимал руководящие должности в энергетической отрасли.

В частности, он работал заместителем директора АО «Дагестанская сетевая компания», а позднее исполнял обязанности профильного министра в Мордовии.

Среди приоритетных направлений его работы – развитие энергетической и коммунальной инфраструктуры региона, а также улучшение качества услуг ЖКХ для населения.

Напомним, ранее сообщалось, что в российском правительстве устроили масштабную перестановку кадров.

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Рубрика - Политика