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Омский губернатор Хоценко поведет другие регионы к экономическому развитию

Хоценко возглавил Межрегиональную ассоциацю «Сибирское соглашение».
Хоценко

Сегодня, 22 октября, губернатора Омской области Виталия Хоценко выбрали председателем Совета Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение». МАСС занимается социально-экономическим развитием регионов и их взаимодействием на этом поприще.

Заседание прошло в Красноярске при участии полномочного представителя президента России в Сибирском федеральном округе Анатолия Серышева.

Отметим, что ранее пост председателя занимал губернатор Красноярского края Михаил Котюков. Он возглавлял Совет с 2024 года.

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·Политика·Андрей Андреев

Омский губернатор Хоценко поведет другие регионы к экономическому развитию

Хоценко возглавил Межрегиональную ассоциацю «Сибирское соглашение».
Хоценко

Сегодня, 22 октября, губернатора Омской области Виталия Хоценко выбрали председателем Совета Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение». МАСС занимается социально-экономическим развитием регионов и их взаимодействием на этом поприще.

Заседание прошло в Красноярске при участии полномочного представителя президента России в Сибирском федеральном округе Анатолия Серышева.

Отметим, что ранее пост председателя занимал губернатор Красноярского края Михаил Котюков. Он возглавлял Совет с 2024 года.

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Рубрика - Политика