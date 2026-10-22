Хоценко рассказал о развитии адаптивного спорта в Омской области

Фото: Управление пресс-службы Губернатора и Правительства Омской области

Омская область развивает спортивную инфраструктуру для реабилитации участников СВО и людей с ограниченными возможностями здоровья. Опыт региона губернатор Виталий Хоценко представил 22 октября на совместном заседании Совета при полпреде президента России в СФО и Совета Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение».

В регионе формируют систему поддержки участников специальной военной операции и ветеранов, которая включает медицинскую и спортивную реабилитацию, развитие специализированных учреждений и создание условий для занятий физкультурой.

В Омской области работают Центр паралимпийской и сурдлимпийской подготовки и Областная спортивно-адаптивная школа. Также развиваются новые направления адаптивного спорта, в том числе футбол на электроколясках, следж-хоккей и параскалолазание.

Параллельно регион адаптирует спортивные объекты для людей с ограниченными возможностями здоровья и расширяет программу официальных физкультурных и спортивных мероприятий с их участием. Отдельное внимание уделяют подготовке специалистов, которые работают в сфере адаптивного спорта.

Управление пресс-службы Губернатора и Правительства Омской области

Еще один проект – создание в Омской области многофункционального физкультурно-оздоровительного комплекса, ориентированного на адаптивные виды спорта. Инициатива получила поддержку президента России Владимира Путина.

Важную роль в реабилитации играет филиал Центра инновационных технологий в ортопедии (ЦИТО), открытый в регионе. Омская область стала шестым субъектом России и первым в Сибирском федеральном округе, где появилось такое подразделение. В центре проводят комплексную реабилитацию и изготавливают современные протезы.

По словам Виталия Хоценко, развитие адаптивного спорта, совершенствование реабилитационной инфраструктуры и расширение возможностей для занятий физкультурой остаются приоритетными направлениями работы регионального правительства.