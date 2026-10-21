По поручению Хоценко в Омской области сиротам передали девять квартир

Управление пресс-службы Губернатора и Правительства Омской области

В Омской области продолжают обеспечивать жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Очередные квартиры предоставили в рамках работы, которая ведется по поручению губернатора Виталия Хоценко.

Все помещения готовы к заселению: в них выполнена чистовая отделка, установлена сантехника и подключены кухонные плиты. Возле домов предусмотрены приусадебные участки, размеры которых определяют районные администрации.

В 2026 году для детей-сирот в регионе приобрели 71 жилое помещение. Это новые благоустроенные квартиры в домах блокированной застройки, построенных местными застройщиками.

Такое жилье возводят в нескольких районах Омской области. Среди востребованных вариантов – одноэтажные дома на две и четыре квартиры. Их приобретают как местные жители, так и «Региональный жилищный центр» для последующего предоставления детям-сиротам.

Фото: Управление пресс-службы Губернатора и Правительства Омской области

Обеспечение этой категории граждан жильем остается на контроле главы региона. Помимо квартир, закупаемых за счет областного бюджета, и помещений, передаваемых застройщиками в рамках соглашений о масштабных инвестиционных проектах, сироты могут получить денежные сертификаты и свидетельства на приобретение жилья в собственность.

Работа по решению жилищного вопроса детей-сирот соответствует целям и задачам национального проекта «Семья».