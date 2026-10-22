В российском правительстве устроили масштабную перестановку кадров

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В российском правительстве произошли кадровые перестановки, затронувшие сразу несколько руководящих должностей. Так, согласно указу президента РФ Владимира Путина, Министерство транспорта возглавил Дмитрий Ядров, ранее руководивший Росавиацией.

Перемены коснулись и руководства аппарата правительства. Пост вице-премьера – руководителя аппарата правительства заняла Ирина Окладникова. Она сменила Дмитрия Григоренко, которого освободили от этой должности.

Еще одно назначение связано с транспортной отраслью. Бывший министр транспорта Андрей Никитин стал заместителем председателя правительства РФ. На новой должности ему предстоит координировать работу по развитию транспортного комплекса страны.

Помимо этого, в структуре правительства предусмотрели новую должность вице-премьера, которую занял Антон Силуанов. При этом он сохранил за собой пост министра финансов.

Перестановки затронули и представительство президента на Дальнем Востоке. Должность заместителя председателя правительства РФ – полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе занял Олег Кожемяко, ранее возглавлявший Приморский край.

В свою очередь, Юрий Трутнев, прежде занимавший этот пост, перешел на работу в администрацию президента. Владимир Путин назначил его своим помощником.