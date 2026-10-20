В известной омской сети магазинов косметики сменилась «верхушка»

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В компании «Парфюм-Лидер» сменился руководитель: новым директором предприятия назначен Андрей Коровин. До этого момента организацию с 2021 года возглавлял Сергей Кострик.

Кадровые перестановки произошли на фоне заметного уменьшения численности персонала и закрытия некоторых магазинов сети. По данным ФНС, по итогам 2024 года в штате числилось 583 сотрудника, в 2025 году этот показатель снизился до 409 человек.

Несмотря на сокращение штата, финансовые показатели компании выросли. Чистая прибыль организации увеличилась с 41,6 млн до 94,4 млн рублей, а выручка от продаж за отчетный период превысила 6 млрд рублей.

Фирма ведет свою деятельность с 2021 года и зарегистрирована в Омске. Отметим, что в учредителях компании числятся три человека: экс-директор Сергей Кострик (доля 40 %), Вячеслав Ильясов (доля 40 %) и Дарья Коровина (доля 20 %).