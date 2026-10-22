Омск-информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Политика·Алексей Новиков

В администрации Омска произошла неожиданная кадровая рокировка

Глава Советского округа сменит работу.
Сергей Финашин

Стало известно, что Сергей Финашин покидает пост главы Советского округа Омска. Об этом сообщил мэр города Сергей Шелест в своем макс-канале.

– Сергей Васильевич Финашин заканчивает свою работу в качестве главы Советского округа. Хочу отметить, что на этом посту Сергей Васильевич проявил себя как настоящий профессионал и человек, для которого чаяния и проблемы жителей всегда находились в приоритете, – заявил Шелест.

При этом мэр подчеркнул, что с уважением относится к решению Финашина сменить сферу деятельности, но считает важным сохранять опытных управленцев в муниципальной системе.

Теперь экс-глава округа возглавит Комбинат специальных услуг, а исполнять его обязанности будет Артур Файков.

Напомним, ранее стало известно об отставке заместителя председателя правительства Омской области Алексея Ромахина, курировавшего вопросы безопасности.

1310

Читайте также

·Политика·Алексей Новиков

В администрации Омска произошла неожиданная кадровая рокировка

Глава Советского округа сменит работу.
Сергей Финашин

Стало известно, что Сергей Финашин покидает пост главы Советского округа Омска. Об этом сообщил мэр города Сергей Шелест в своем макс-канале.

– Сергей Васильевич Финашин заканчивает свою работу в качестве главы Советского округа. Хочу отметить, что на этом посту Сергей Васильевич проявил себя как настоящий профессионал и человек, для которого чаяния и проблемы жителей всегда находились в приоритете, – заявил Шелест.

При этом мэр подчеркнул, что с уважением относится к решению Финашина сменить сферу деятельности, но считает важным сохранять опытных управленцев в муниципальной системе.

Теперь экс-глава округа возглавит Комбинат специальных услуг, а исполнять его обязанности будет Артур Файков.

Напомним, ранее стало известно об отставке заместителя председателя правительства Омской области Алексея Ромахина, курировавшего вопросы безопасности.

1310
Больше по тегу - #назначение
Рубрика - Политика