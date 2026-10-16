В Омской области вновь ищут главу самого северного района

В прошлый раз выбрать руководителя так и не удалось.

Фото: Александр Труш

В Омской области стартовал прием предложений по кандидатурам на пост главы Усть-Ишимского района. Заявки будут принимать в аппарате губернатора и правительства региона до 19 ноября.

Согласно изменениям регионального законодательства, внесенным в 2025 году, выдвигать кандидатов могут только парламентские партии, Общественная палата Омской области, Ассоциация «Совет муниципальных образований Омской области» и Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления. Каждая из этих организаций вправе предложить не более двух претендентов.

После завершения приема заявок губернатор Омской области рассмотрит предложенные кандидатуры и отберет двух претендентов. Окончательное решение о том, кто возглавит Усть-Ишимский муниципальный округ, примут депутаты местного совета.

Отметим, что пост главы Усть-Ишимского района остается вакантным с января 2025 года. Тогда Александр Седельников, руководивший муниципалитетом с марта 2010 года, ушел в отставку по собственному желанию. Ранее, весной 2024 года, в разгар паводка его экстренно госпитализировали. После отставки Седельникова обязанности главы района возложили на первого заместителя Владимира Лютенко.

В минувшую среду, 14 октября, исполняющий обязанности главы района Владимир Лютенко встретился с губернатором Омской области Виталием Хоценко. Как сообщает портал «Омская губерния», он доложил о ситуации в муниципалитете, восстановлении дорог, разрушенных паводком, и начале отопительного сезона.

Напомним, что в декабре прошлого года власти Омской области уже объявляли прием предложений по кандидатурам на этот пост. Однако тогда выбрать нового руководителя не удалось: до голосования в районном совете дело не дошло из-за отсутствия подходящих претендентов.