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Депутат Омского городского Совета Сергей Фролов неожиданно заявил о поддержке одного из кандидатов на пост нового мэра Омска. На заседании комитета по вопросам ЖКХ парламентарий сообщил, что будет голосовать за Евгения Фомина, наиболее вероятного претендента на эту должность.

– Мы находимся в эпоху перемен. Вчера выдвинули двух кандидатов. Как член партии «Единая Россия», я однозначно буду голосовать за Евгения Викторовича Фомина и поддерживать его по многим причинам. Считаю, что если человек не работал в округе, не ходил по земле и не сталкивался с проблемами на местах, его сложно назвать разноплановым специалистом. Он начал со специалиста первой категории, дошел до первого заместителя мэра. Вот он прошел все, в отличие от Оксаны Николаевны, Сергея Николаевича и даже Вячеслава Викторовича Двораковского, — заявил депутат. (Прим. Ред.: речь идет об экс-мэрах Оксане Фадиной и Сергее Шелесте.)

В качестве примера Фролов привел работу бывшего мэра Вячеслава Двораковского. По словам депутата, найти общий профессиональный язык с градоначальником ему удалось только на третий год его руководства городом.

– Я с Двораковским начал разговаривать на одном языке на третьем году его мэрства. А до этого он не стесняясь говорил, когда главы сидели у него на планерке, он не понимал, что мы обсуждаем. Ну, это не качество, что Двораковский глупый или что. Просто в этом надо повариться, – добавил депутат.

При этом Фролов признал, что новому мэру предстоит непростая работа: ему придется разбираться с накопившимися городскими проблемами. Кроме того, парламентарий не исключил кадровых перестановок после избрания градоначальника. По его мнению, изменения могут коснуться не только администрации Омска, но и руководства городского Совета – председателя и его заместителей.

Напомним, что полномочия Шелеста истекают в январе 2027 года, однако продолжать работу на посту мэра после утверждения нового градоначальника он не планирует. По новой системе на должность главы Омска претендуют трое.

Отметим, что Сергей Фролов работал первым заместителем мэра города при Вячеславе Двораковском. А после отставки мэра в 2017 году работал исполняющим обязанности главы города. И был самым вероятным претендентом на должность первого лица. Евгений Фомин тогда был исполняющим обязанности директора департамента городского хозяйства.

Однако прежний губернатор Александр Бурков разыграл пасьянс: предложил Фролову пост своего заместителя. Тем самым избавившись от сильной политической фигуры. Кресло мэра досталось менее харизматичной Оксане Фадиной.