Экс-кандидата в мэры Омска признали иноагентом

Фото: избирательная комиссия Омской области

Министерство юстиции России 6 ноября включило в перечень иностранных агентов омского активиста Николая Родькина*, который в 2021 году участвовал в выборах мэра Омска. Сведения об этом опубликованы на сайте Минюста РФ.

Родькин участвовал в предвыборной кампании 2021 года, выступая с критикой действующей власти. Спустя два года в отношении активиста возбудили уголовное дело, а его самого объявили в розыск. Основанием для включения в реестр иноагентов Минюст назвал «распространение недостоверной информации о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике».

Кроме того, активист выступал против специальной военной операции и участвовал в создании и распространении материалов иностранных агентов.

В тот же список попала и поэтесса Галина Рымбу**** , родившаяся в Омске. В сообщении властей указано, что она, как и Родькин, распространяла недостоверные сведения и вела пропаганду запрещенных сообществ.

* Н. Я. Родькин признан иностранным агентом в России.

** Г. Г. Рымбу признана иностранным агентом в России.