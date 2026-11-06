На публичных слушаниях в горсовете обсудили изменения в Устав Омска

Пресс-служба ОГС

Сегодня, 6 ноября, в Омском горсовете прошли публичные слушания, посвященные новым изменениям в Устав города. В обсуждении приняли участие депутаты горсовета, представителей администрации города, прокуратуры, регионального министерства внутренней политики, управления Минюста РФ по Омской области, а также общественность и СМИ.

Большинство поправок продиктовано необходимостью привести городской Устав в соответствие с изменениями федерального законодательства. С основным докладом выступил консультант Правового управления Омского горсовета Станислав Вайнштейн.

Он подробно рассказал об основных предлагаемых изменениях.

Omskinform.ru

- Проект решения Омского городского Совета о внесении изменений в Устав города Омска разработан в целях исполнения требований федерального закона от 20 марта 2025 года № 33-ФЗ. Поправки вызваны принятием нового федерального закона о местном самоуправлении, который, в свою очередь, повлек за собой необходимость внесения изменений в Устав города Омска. Предлагаемые изменения уточняют порядок вступления в должность вновь избранного мэра города Омска. Теперь глава города вступает в должность в торжественной обстановке не позднее чем на 15-й день после избрания Омским городским Советом, – сообщил Вайнштейн.

При этом полномочия предыдущего главы города прекращаются в день заседания, на котором рассматривается вопрос об избрании нового мэра.

- Кроме того, предлагаемые изменения уточняют порядок временного исполнения обязанностей. Если мэр временно уходит — допустим, по больничному, в связи с отпуском либо служебной командировкой, — его полномочия временно исполняет первый заместитель мэра. Если отсутствует первый заместитель мэра, то полномочия временно осуществляет заместитель мэра города в соответствии с распределением должностных обязанностей, - пояснил Вайнштейн.

Он добавил, что если мэр досрочно уходит в отставку, либо к нему применяются меры процессуального принуждения в виде заключения под стражу, тогда губернатор временно назначает исполняющего обязанности мэра — до момента избрания Омским городским Советом нового кандидата на должность мэра.

Предлагается также исключить норму, предоставляющую органам местного самоуправления право на осуществление полномочий, не отнесенных к их компетенции, поскольку такие полномочия уже предусмотрены федеральным законодательством.

Кроме того, было предложено увеличить срок направления Омским городским советом решений мэру для подписания и официального опубликования с 4 до 10 дней, а также срок представления мэром заключения на проекты решений, касающихся налогов и сборов, с 10 до 20 дней.

Пресс-служба ОГС

Поправки в Устав коснулись и депутатов. Так, Постановление о досрочном прекращении полномочий депутата по собственному желанию принимается не позднее 30 дней со дня подачи заявления. В случае непринятия постановления в срок, депутат вправе обратиться в суд. Автоматическое прекращение полномочий исключено.

Прозвучали дополнительные предложения правового управления. В частности, добавить в вопросы местного значения создание условий для развития сельскохозяйственного производства.

Пресс-служба ОГС

— Большинство изменений были предложены правовым управлением Омского городского Совета, администрацией города Омска, а также выступил житель города Омска. Предложения касаются изменений федерального законодательства, которые произошли в прошлом году, принятия 33-го федерального закона об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти, - подчеркнула председательствующая на публичных слушаниях депутат Наталья Чебыкина.

Житель Омска Михаил Сутягин внес два предложения изменений в Устав Омска.

По статье 17 (отставка депутатов, процедура срочного прекращения полномочий) — дополнить норму требованием к депутату публично отчитаться перед избирателями о проделанной работе при подаче заявления об отставке. Цель — закрыть лазейку для «тихого ухода» и повысить ответственность перед избирателями.

По части 10 статьи 14 (бюджетная инициатива): проект устанавливает, что в проекте решения о расходах рассматриваются только заключения мэра. Представитель общественности предложил прямо указать в Уставе Омска, чтобы при подготовке заключения мэр учитывал социальные нормативы и приоритетность расходов на образование, поддержку семей и развитие индустрии и инфраструктуры, обосновывая влияние инициативы на социальном уровне.

Пресс-служба ОГС

- Устав — фундаментальный документ системы ответственного самоуправления и общественный договор, определяющий взаимодействие власти с жителями. От качества внесённых изменений зависит стабильность и развитие Омска на годы вперёд. Устав должен работать на благо граждан, защищать их интересы, - резюмировал житель города.

Наталья Чебыкина уточнила, что все предложения, в том числе внесенные мэрией, будут рассмотрены на ближайшем заседании профильного комитета, а в окончательной редакции их примут на пленарном заседании Омского горсовета.