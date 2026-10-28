Бюджетные слушания, платные парковки, безлимитные проездные: горсовет принял ряд важных решений

Пресс-служба ОГС

Сегодня, 28 октября, на пленарном заседании Омского городского Совета депутаты рассмотрели насыщенную повестку – 26 вопросов, охватывающих ключевые сферы городской жизни: от бюджета до парковок и рекламы.

Одно из центральных решений касается главного финансового документа города. Депутаты приняли решение о проведении публичных слушаний по бюджету Омска.

Спикер Омского городского Совета Владимир Корбут, комментируя итоги заседания, принятие бюджета на 2027 год и последующие 2028–2029 годы, назвал основным этапом осенней сессии. Сегодня, подчеркнул он, дан старт этому процессу: публичные слушания назначены на 13 ноября, 10:00, в Омском городском Совете. По адресу: ул. Думская, 1, зал заседаний ОГС. Это станет важным шагом в обсуждении приоритетов развития Омска на ближайшие три года.

Фото: пресс-служба Омского горсовета

– Участвовать в публичных слушаниях могут не только депутаты, руководители организаций и ведомств, но и граждане, – Корбут пригласил омичей принять активное участие. – Вопросов по бюджету следующего года возникает очень много.

Отдельно спикер остановился на инициативных проектах: сегодня принято решение провести собрания граждан по шести инициативным проектам – ранее горсовет уже принимал аналогичные решения об их назначении.

Что касается проездных билетов, то, по его словам, горсовет «не изобретает велосипед», а изучает, как подобные инициативы работают в других городах, и берет самое лучшее.

– Принято решение: безлимитные проездные будут на 24 часа, 7 суток, 15 дней, 30 дней, 3 месяца и на год. Сейчас обновляются автобусы и меняется маршрутная сеть, поэтому, – выразил уверенность спикер, – это не скажется негативно на гражданах – все делается для людей, живущих в городе.

Кроме школьников льготные безлимитные проездные на 15 дней и месяц станут доступны студентам-очникам и пенсионерам.

omskinform.ru

Директор департамента транспорта Вадим Кормилец уточнил, что активация проездного будет происходить в момент оплаты первой поездки, после чего билет будет действовать установленный срок. Сейчас администрация ведет расчет стоимости и определяет сроки введения новых проездных.

Особо Владимир Корбут выделил резонансный вопрос о парковочных местах. Депутаты его неоднократно подробно обсуждали, и эта работа продолжится по мере поступления предложений от администрации Омска.

Подробности раскрыл депутат Омского горсовета Юрий Арчибасов.

Пресс-служба ОГС

– Администрация предлагала часовой тариф и абонементы на неделю, месяц, полгода и год: предложенная стоимость на абонементы показалась некорректной. Система абонементов будет повторно обсуждаться на комитете по вопросам транспортной инфраструктуры в ноябре, – отметил депутат. – По методике расчета РЭК стоимость часа должна составлять от 56 до 95 рублей, депутатами принято решение – 60 рублей в час за одно транспортное средство. Парковочная сессия начинается после 15 минут бесплатной стоянки.

Стоит задача обеспечить оборачиваемость парковок: на каждом месте должно стоять как можно больше автомобилей, чтобы омичи могли беспрепятственно решать свои дела в нужный момент. В ноябре система заработает в тестовом режиме, а поэтапный запуск намечен на декабрь. В центральной части города будет оборудовано 3500 платных парковочных мест. При этом обязательно будет альтернатива: 2700 бесплатных мест в радиусе 150–200 метров, в пешей доступности. Льготы для социальных категорий – участников боевых действий, многодетных семей и других – рассмотрят на дальнейшем заседании комитета и горсовета.

Омичи смогут онлайн, через приложение, увидеть свободные места, приехать и припарковаться.

– Оплатить парковочную сессию можно до конца суток в удобном месте, где есть интернет. Бесплатно стоянка будет с 20:00 до 8:00, а также в выходные и праздничные дни; платно – в будни с 8:00 до 20:00. Плоскостные парковки оборудуют камерами фиксации. Следить за пространствами будет Управление дорожного хозяйства и благоустройства, а все деньги за сессии и штрафы пойдут в бюджет Омска, – уточнил Арчибасов.

Пресс-служба ОГС

Депутаты также обсудили поправки администрации в правила установки и эксплуатации рекламных конструкций в Омске и размещения рекламы на транспортных средствах, находящихся в муниципальной собственности. Предлагается уточнить нормы о запрете на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на опорах линий освещения, контактной сети и линий электропередач: на отдельных улицах города, указанных в приложении к Решению № 253, запрещается установка и эксплуатация рекламных конструкций типа «световой короб»; установка и эксплуатация рекламных конструкций типа «панель-кронштейн» запрещается на всей территории города Омска.

Городской парламент также принял сегодня топонимическое решение об изменении наименований остановочных пунктов «КДЦ «Маяковский» по улице Интернациональной и Красному Пути, вблизи здания 3, на «Соборная площадь», с поправкой, что при проезде в направлении городка Нефтяников остановка сохранит прежнее название.