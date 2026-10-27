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·Политика·Алексей Новиков

Лавров объяснил, кто на Западе выступал за диалог с Россией

По словам министра, администрация Трампа с самого начала выступала за развитие контактов.
Сергей Лавров

Глава МИД России Сергей Лавров заявил о различиях в подходах США и Европы к диалогу с Россией. По его словам, Вашингтон с самого начала выступал за развитие контактов с Москвой.

- В Соединенных Штатах администрация президента Трампа при всех своих действиях в поддержку Украины - передача вооружений, которая продается европейцам, предоставление спутниковой информации - она открыта к диалогу с нами, и администрация Трампа открыто выступает за то, чтобы этот диалог развивался, углублялся, охватывал как можно больше направлений, - цитирует Лаврова «ТАСС».

При этом, по словам министра иностранных дел, европейские страны до последнего момента отказывались от любых контактов с Россией.

Напомним, ранее помощник президента России Юрий Ушаков рассказал о подробностях недавней встречи Владимира Путина с посланником Дональда Трампа.

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·Политика·Алексей Новиков

Лавров объяснил, кто на Западе выступал за диалог с Россией

По словам министра, администрация Трампа с самого начала выступала за развитие контактов.
Сергей Лавров

Глава МИД России Сергей Лавров заявил о различиях в подходах США и Европы к диалогу с Россией. По его словам, Вашингтон с самого начала выступал за развитие контактов с Москвой.

- В Соединенных Штатах администрация президента Трампа при всех своих действиях в поддержку Украины - передача вооружений, которая продается европейцам, предоставление спутниковой информации - она открыта к диалогу с нами, и администрация Трампа открыто выступает за то, чтобы этот диалог развивался, углублялся, охватывал как можно больше направлений, - цитирует Лаврова «ТАСС».

При этом, по словам министра иностранных дел, европейские страны до последнего момента отказывались от любых контактов с Россией.

Напомним, ранее помощник президента России Юрий Ушаков рассказал о подробностях недавней встречи Владимира Путина с посланником Дональда Трампа.

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Рубрика - Политика