Его председателем остается Михаил Мишустин, а вот первый вице-премьер сменится. Подавляющее большинство «простых» замов остались на своих местах.

Его председателем остается Михаил Мишустин, а вот первый вице-премьер сменится. Подавляющее большинство «простых» замов остались на своих местах.

В ходе сегодняшнего пленарного заседания Госдумы депутаты утвердили кандидатуры вице-премьеров нового правительства России. Были одобрены все кандидатуры, предложенные старым-новым премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Его первым заместителем станет Денис Мантуров. Он также останется куратором промышленности. Его предшественник Андрей Белоусов в ближайшее время станет министром обороны, его кандидатуру должен утвердить Совет Федерации.

Остальные посты вице-премьеров заняли Виталий Савельев (транспорт), Дмитрий Патрушев (сельское хозяйство и экология), Александр Новак (топливно-энергетический комплекс и экономический блок), Дмитрий Григоренко (финансовая и контрольно-надзорная сфера, руководитель аппарата правительства), Дмитрий Чернышенко (IT, связь, туризм, спорт, культура и СМИ), Татьяна Голикова (социальный блок), Марат Хуснуллин (строительство и региональное развитие), Алексей Оверчук (международные вопросы), Юрий Трутнев (полпред президента в Дальневосточном федеральном округе).

Отметим, что подавляющее большинство вице-премьеров работали и в предыдущем составе правительства РФ.