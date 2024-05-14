Кабинет министров пополнился всего пятью новичками, но процедура утверждения затянулась на весь рабочий день.
Депутаты Госдумы одобрили министров нового состава правительства РФ. Кабмин обновился несущественно, но процедура утверждения министров заняла 8 часов – полноценный рабочий день.
– Мы работаем с вами восемь часов, какие будут предложения? Опираясь на волю подавляющего большинства, предлагается пленарное заседание объявить закрытым, – сказал в конце спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Новыми министрами стали четверо губернаторов: глава Курской области Роман Старовойт возглавил Минтранс, руководитель Калининградской области Антон Алиханов будет «рулить» Минпромторгом, их коллега из Кемеровской области Сергей Цивилев – Минэнерго, а губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев – министерством спорта. Пятым новичком стала Оксана Лут, возглавившая Минсельхоз. До этого она работала первым заместителем главы данного ведомства.
Остальные министры сохранили свои посты:
Антон Котяков – министр труда и социальной защиты;
Александр Козлов – министр природных ресурсов и экологии;
Сергей Кравцов – министр просвещения;
Ольга Любимова – министр культуры;
Максим Решетников – министр экономического развития;
Антон Силуанов – министр финансов;
Михаил Мурашко – министр здравоохранения;
Ирек Файзуллин – министр строительства и ЖКХ;
Валерий Фальков – министр образования и науки;
Алексей Чекунков – министр по развитию Дальнего Востока и Арктики;
Максут Шадаев – министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.
Вчера, 13 мая, Госдума утвердила заместителей председателя правительства РФ. Это заняло гораздо меньше времени, чем в случае с министрами.