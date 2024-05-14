Омск-Информ
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·Политика

Кабинет министров пополнился всего пятью новичками, но процедура утверждения затянулась на весь рабочий день.

Депутаты Госдумы одобрили министров нового состава правительства РФ. Кабмин обновился несущественно, но процедура утверждения министров заняла 8 часов – полноценный рабочий день.

– Мы работаем с вами восемь часов, какие будут предложения? Опираясь на волю подавляющего большинства, предлагается пленарное заседание объявить закрытым, – сказал в конце спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Новыми министрами стали четверо губернаторов: глава Курской области Роман Старовойт возглавил Минтранс, руководитель Калининградской области Антон Алиханов будет «рулить» Минпромторгом, их коллега из Кемеровской области Сергей Цивилев – Минэнерго, а губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев – министерством спорта. Пятым новичком стала Оксана Лут, возглавившая Минсельхоз. До этого она работала первым заместителем главы данного ведомства.

Остальные министры сохранили свои посты:

Антон Котяков – министр труда и социальной защиты;

Александр Козлов – министр природных ресурсов и экологии;

Сергей Кравцов – министр просвещения;

Ольга Любимова – министр культуры;

Максим Решетников – министр экономического развития;

Антон Силуанов – министр финансов;

Михаил Мурашко – министр здравоохранения;

Ирек Файзуллин – министр строительства и ЖКХ;

Валерий Фальков – министр образования и науки;

Алексей Чекунков – министр по развитию Дальнего Востока и Арктики;

Максут Шадаев – министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

Вчера, 13 мая, Госдума утвердила заместителей председателя правительства РФ. Это заняло гораздо меньше времени, чем в случае с министрами.

·Политика

Кабинет министров пополнился всего пятью новичками, но процедура утверждения затянулась на весь рабочий день.

Депутаты Госдумы одобрили министров нового состава правительства РФ. Кабмин обновился несущественно, но процедура утверждения министров заняла 8 часов – полноценный рабочий день.

– Мы работаем с вами восемь часов, какие будут предложения? Опираясь на волю подавляющего большинства, предлагается пленарное заседание объявить закрытым, – сказал в конце спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Новыми министрами стали четверо губернаторов: глава Курской области Роман Старовойт возглавил Минтранс, руководитель Калининградской области Антон Алиханов будет «рулить» Минпромторгом, их коллега из Кемеровской области Сергей Цивилев – Минэнерго, а губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев – министерством спорта. Пятым новичком стала Оксана Лут, возглавившая Минсельхоз. До этого она работала первым заместителем главы данного ведомства.

Остальные министры сохранили свои посты:

Антон Котяков – министр труда и социальной защиты;

Александр Козлов – министр природных ресурсов и экологии;

Сергей Кравцов – министр просвещения;

Ольга Любимова – министр культуры;

Максим Решетников – министр экономического развития;

Антон Силуанов – министр финансов;

Михаил Мурашко – министр здравоохранения;

Ирек Файзуллин – министр строительства и ЖКХ;

Валерий Фальков – министр образования и науки;

Алексей Чекунков – министр по развитию Дальнего Востока и Арктики;

Максут Шадаев – министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

Вчера, 13 мая, Госдума утвердила заместителей председателя правительства РФ. Это заняло гораздо меньше времени, чем в случае с министрами.