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·Политика·Мария Филимонова

В Омской области ликвидируют правительственную структуру ЖКХ

Власти готовятся упразднить государственное автономное учреждение.
Правительство Омской области

Правительство Омской области готовится ликвидировать государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования «Учебный центр жилищно-коммунального хозяйства и повышения энергоэффективности» (АУ ДПО «УЦ ЖКХиПЭ»). Соответствующий проект постановления подписал губернатор Виталий Хоценко.

Ответственным за проведение процедуры ликвидации назначено областное Министерство энергетики и жилищно-коммунального комплекса, которое вместе с Минимуществом выполняет функции учредителя центра.

Примечательно, что совсем недавно этот государственный учебный центр возглавил депутат Омского городского совета Алексей Сокин.

Отметим, что параллельно в регионе функционирует организация со смежным названием – автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Учебный центр жилищно-коммунального хозяйства и энергоэффективности».

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В Омской области ликвидируют правительственную структуру ЖКХ

Власти готовятся упразднить государственное автономное учреждение.
Правительство Омской области

Правительство Омской области готовится ликвидировать государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования «Учебный центр жилищно-коммунального хозяйства и повышения энергоэффективности» (АУ ДПО «УЦ ЖКХиПЭ»). Соответствующий проект постановления подписал губернатор Виталий Хоценко.

Ответственным за проведение процедуры ликвидации назначено областное Министерство энергетики и жилищно-коммунального комплекса, которое вместе с Минимуществом выполняет функции учредителя центра.

Примечательно, что совсем недавно этот государственный учебный центр возглавил депутат Омского городского совета Алексей Сокин.

Отметим, что параллельно в регионе функционирует организация со смежным названием – автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Учебный центр жилищно-коммунального хозяйства и энергоэффективности».

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Рубрика - Политика