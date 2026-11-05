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·Общество·Андрей Андреев

В «Тепловой компании» рассказали, кому сегодня починят отопление

Без тепла могут остаться жители девяти адресов: ремонт на сетях завершат до конца дня.
теплотрасса

«Тепловая компания» опубликовала сводку работ, запланированных на 5 ноября на тепловых сетях в Омске. Ремонт уже начался по адресам:

  • Куйбышева, 138а;
  • 1-я Северная, 84;
  • Мира, 11, 58;
  • Старозагородная роща, 8;
  • Нефтезаводская, 26;
  • Молодогвардейская, 29;
  • Латвийская, 52;
  • Богдана Хмельницкого, 212;
  • Мельничная, 4а.

Завершить работы планируется до конца дня.

Омичам, у которых нет отопления, советуют обращаться в управляющую организацию или ТСЖ. Диспетчеры проверят внутридомовую систему, назовут причину отсутствия тепла и ориентировочные сроки восстановления подачи ресурса.

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·Общество·Андрей Андреев

В «Тепловой компании» рассказали, кому сегодня починят отопление

Без тепла могут остаться жители девяти адресов: ремонт на сетях завершат до конца дня.
теплотрасса

«Тепловая компания» опубликовала сводку работ, запланированных на 5 ноября на тепловых сетях в Омске. Ремонт уже начался по адресам:

  • Куйбышева, 138а;
  • 1-я Северная, 84;
  • Мира, 11, 58;
  • Старозагородная роща, 8;
  • Нефтезаводская, 26;
  • Молодогвардейская, 29;
  • Латвийская, 52;
  • Богдана Хмельницкого, 212;
  • Мельничная, 4а.

Завершить работы планируется до конца дня.

Омичам, у которых нет отопления, советуют обращаться в управляющую организацию или ТСЖ. Диспетчеры проверят внутридомовую систему, назовут причину отсутствия тепла и ориентировочные сроки восстановления подачи ресурса.

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Рубрика - Общество