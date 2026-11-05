Омичка задолжала детям больше полутора миллионов и вспомнила о них только под угрозой «уголовки»

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В Омске 34-летняя женщина, лишенная родительских прав, полностью выплатила задолженность по алиментам на двоих несовершеннолетних детей – сумма превысила 1 500 000 рублей.

Исполнительное производство о взыскании средств на содержание детей 2011 и 2014 годов рождения от разных браков ведут судебные приставы Октябрьского округа. Согласно решению суда, омичка должна была ежемесячно перечислять по 1/6 части заработка и прочих доходов на каждого ребенка. Долгое время она не исполняла эти обязательства и не имела официального места работы, за что была привлечена по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ к 20 часам обязательных работ, которые полностью отбыла.

Однако и после административного наказания женщина продолжила уклоняться от выплат. Из-за нежелания материально поддерживать детей дознаватель начал процессуальную проверку по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ.

Перспектива реального лишения свободы подействовала на должницу убедительнее прежних мер. Опасаясь попасть за решетку, она рассчиталась по долгу целиком, перечислив сумму свыше 1 500 000 рублей.