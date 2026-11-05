В омском минздраве объяснили причину сокращения диспетчеров скорой помощи

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В Минздраве Омской области объяснили предстоящее сокращение диспетчеров скорой помощи в Марьяновском районе. Как сообщили «Омск-информу», решение связано с переходом на единую систему приема вызовов.

– Такое сокращение планируется. Оно связано с тем, что в Омской области с начала 2026 года заработала единая диспетчерская служба. Уже более полугода все звонки в СМП в регионе принимаются в едином диспетчерском центре. Соответственно, диспетчеры в районах, которые ранее принимали вызовы от местных жителей по местным пятизначным номерам, больше не принимают звонки, – заявили в минздраве.

В ведомстве утверждают, что централизация не ухудшила, а, напротив, улучшила работу скорой помощи. Теперь из единого центра можно отслеживать перемещение всех автомобилей СМП, контролировать работу бригад и при необходимости перенаправлять свободные экипажи из соседних районов.

Также в минздраве прокомментировали опасения сотрудников больницы по поводу возможной нехватки медиков и недостаточного количества бригад. По данным ведомства, сейчас в районе работают две бригады скорой медицинской помощи на двух автомобилях.

– В среднем количество вызовов составляет девять в сутки. На каждую бригаду приходится 4,5 вызова в сутки. Доукомплектование бригад дополнительными сотрудниками не требуется, – добавили в пресс-службе.

Напомним, ранее сотрудники Марьяновской ЦРБ выступили против ликвидации оперативного отдела скорой помощи. В открытом письме медики заявили, что сокращение всех местных диспетчеров может создать угрозу для пациентов. Под увольнение попадают 4,75 ставки, а само сокращение запланировано на 11 декабря 2026 года.

При этом сотрудники больницы указывали на нехватку бригад, проблемы с автопарком и большие расстояния между населенными пунктами района. По их словам, время прибытия скорой помощи на срочные вызовы в отдельных случаях достигало 150 минут. Таким образом, позиция медиков расходится с оценкой минздрава, который считает, что имеющихся бригад достаточно для обслуживания района.