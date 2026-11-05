Дорогу у площади Бухгольца в Омске почти доделали – осталась разметка

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На улице Броз Тито подходят к концу работы по восстановлению дорожного покрытия – этот участок служит одним из подъездов к благоустроенной площади Бухгольца. О ходе ремонта рассказал мэр Омска Сергей Шелест.

За минувшую неделю на проезжей части появилось новое асфальтовое покрытие, а на тротуарах специалисты заканчивают укладку гранитной плитки. Сейчас рабочие наносят разметку и монтируют дорожные знаки. Все эти мероприятия проводятся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Подрядчиком по итогам аукциона стало ООО «М-Стройиндустрия», с которым городское Управление дорожного хозяйства и благоустройства заключило контракт. В ходе торгов компания снизила начальную стоимость с 9,3 до 9,2 млн рублей. Рабочим предстоит демонтировать старый асфальт на пешеходных дорожках, заменив его плиткой и гранитом с Южно-Султаевского месторождения, а также установить новые знаки. Срок сдачи объекта – не позднее 1 декабря.