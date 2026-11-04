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·Общество·Лев Шишкин

Не стали терпеть: омичи добились ремонта разбитой дороги у своих домов

Жители Октябрьского округа пожаловались на небезопасный участок прокурору региона.
Ремонт дорог в частном секторе Омска

Жители Октябрьского округа Омска пожаловались на опасное состояние проезжей части на улице 13-я Рабочая, и после вмешательства прокуратуры участок дороги привели в порядок.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Омской области, люди пришли на личный прием к прокурору региона Алексею Афанасьеву и рассказали о проблемах с дорогой. Специалисты надзорного ведомства обследовали проезжую часть и выяснили, что она не отвечает установленным нормативам. Чтобы исправить ситуацию, прокурор Октябрьского округа направил представление в бюджетное учреждение «Управление дорожного хозяйства и благоустройства».

После рассмотрения документа дорожники заделали отдельные участки улицы 13-я Рабочая. Общая площадь ремонта составила 18 квадратных метров.

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·Общество·Лев Шишкин

Не стали терпеть: омичи добились ремонта разбитой дороги у своих домов

Жители Октябрьского округа пожаловались на небезопасный участок прокурору региона.
Ремонт дорог в частном секторе Омска

Жители Октябрьского округа Омска пожаловались на опасное состояние проезжей части на улице 13-я Рабочая, и после вмешательства прокуратуры участок дороги привели в порядок.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Омской области, люди пришли на личный прием к прокурору региона Алексею Афанасьеву и рассказали о проблемах с дорогой. Специалисты надзорного ведомства обследовали проезжую часть и выяснили, что она не отвечает установленным нормативам. Чтобы исправить ситуацию, прокурор Октябрьского округа направил представление в бюджетное учреждение «Управление дорожного хозяйства и благоустройства».

После рассмотрения документа дорожники заделали отдельные участки улицы 13-я Рабочая. Общая площадь ремонта составила 18 квадратных метров.

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Рубрика - Общество