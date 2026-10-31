Омск-информ
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·Авто·Алексей Новиков

Бесплатные дороги в России могут уйти в прошлое уже через десять лет

Эксперт рассказал о новой системе сборов, при которой водители будут платить за пройденное расстояние.
машины

В России в ближайшие пять–десять лет могут отказаться от привычного разделения автомобильных дорог на платные и бесплатные. Об этом заявил профессор Института экономики транспорта и транспортной политики.

– Судя по научным дискуссиям и производственным экспериментам, которые проводятся в разных городах мира, разделение дорог на платные и бесплатные постепенно уйдет в прошлое. По крайней мере, это может произойти в ближайшие пять–десять лет, – цитирует Блинкина форум Kazan Digital Week «URA.RU».

По мнению специалиста, в будущем плату с автомобилистов могут начать взимать не в зависимости от количества приобретенного топлива, а исходя из расстояния, которое они проехали.

Техническая база для внедрения такого механизма уже существует. Пробег автомобилей фиксируют на большинстве федеральных трасс, дорогах «Автодора», а также на улицах Москвы и Казани. Аналогичные системы применяют и за рубежом. Так, в 20 штатах США автомобилистам возвращают часть топливного налога с учетом пройденного расстояния. В Сингапуре же стоимость проезда меняется в зависимости от загруженности улиц.

Напомним, ранее сообщалось, что водители высказались резко против организации платных парковок в Омске.

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·Авто·Алексей Новиков

Бесплатные дороги в России могут уйти в прошлое уже через десять лет

Эксперт рассказал о новой системе сборов, при которой водители будут платить за пройденное расстояние.
машины

В России в ближайшие пять–десять лет могут отказаться от привычного разделения автомобильных дорог на платные и бесплатные. Об этом заявил профессор Института экономики транспорта и транспортной политики.

– Судя по научным дискуссиям и производственным экспериментам, которые проводятся в разных городах мира, разделение дорог на платные и бесплатные постепенно уйдет в прошлое. По крайней мере, это может произойти в ближайшие пять–десять лет, – цитирует Блинкина форум Kazan Digital Week «URA.RU».

По мнению специалиста, в будущем плату с автомобилистов могут начать взимать не в зависимости от количества приобретенного топлива, а исходя из расстояния, которое они проехали.

Техническая база для внедрения такого механизма уже существует. Пробег автомобилей фиксируют на большинстве федеральных трасс, дорогах «Автодора», а также на улицах Москвы и Казани. Аналогичные системы применяют и за рубежом. Так, в 20 штатах США автомобилистам возвращают часть топливного налога с учетом пройденного расстояния. В Сингапуре же стоимость проезда меняется в зависимости от загруженности улиц.

Напомним, ранее сообщалось, что водители высказались резко против организации платных парковок в Омске.

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Рубрика - Авто