В Омске придумали новый способ взять деньги за платные парковки

Фото: Omskinform.ru

Мэрия Омска подготовила проект документа, регламентирующий работу платных парковок. Оставлять машины на таких участках придется по будням с 08:00 до 20:00. В вечернее и ночное время, а также в выходные и праздники оставлять транспорт можно бесплатно.

Внести деньги за стоянку можно несколькими способами. Для этого разработали специальный сайт и мобильное приложение «Парковки Омска», где потребуется пополнить виртуальный счет. Также доступна отправка SMS-сообщений или проведение платежей через Сбербанк.

Водители могут продлевать время стоянки или оплачивать ее заранее. За нарушения правил предусмотрены штрафы, фиксировать которые будут автоматические комплексы. Напомним, что штраф составит 3500 рублей.

Ранее сообщалось, что час на платной парковке будет стоить омичам 60 рублей. Сами тарифы планируют пересматривать не чаще одного раза в год.