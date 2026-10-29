В Омске почти открыли новую бесплатную парковку возле «Арены»

Фото: Omskinform.ru

Как стало известно «Омск-информу», на Левобережье, около «G-Drive Арены», частично открыли новую парковку. Рядом со спортивным комплексом уже можно заметить первые стоящие автомобили. При этом ограждение убрали только с половины стоянки, другая половина до сих пор стоит закрытая.

Фото: Omskinform.ru Фото: Omskinform.ru Фото: Omskinform.ru Фото: Omskinform.ru

Напомним, парковка располагается за зданием технопоинта сети магазинов электроники DNS. Ее построили еще осенью 2024 года, но все это время пространство не использовалось – въезд преграждали бетонные блоки, а по периметру стояло ограждение.

Ранее сообщалось, что, несмотря на острую необходимость парковки в районе «Арены», мэрия не выдавала разрешение на ее строительство.