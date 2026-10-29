Омск-информ
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·Авто·Андрей Андреев

В Омске почти открыли новую бесплатную парковку возле «Арены»

Пространство уже начало использоваться автомобилистами.
парковка

Как стало известно «Омск-информу», на Левобережье, около «G-Drive Арены», частично открыли новую парковку. Рядом со спортивным комплексом уже можно заметить первые стоящие автомобили. При этом ограждение убрали только с половины стоянки, другая половина до сих пор стоит закрытая.

парковка
парковка
парковка
парковка

Напомним, парковка располагается за зданием технопоинта сети магазинов электроники DNS. Ее построили еще осенью 2024 года, но все это время пространство не использовалось – въезд преграждали бетонные блоки, а по периметру стояло ограждение.

Ранее сообщалось, что, несмотря на острую необходимость парковки в районе «Арены», мэрия не выдавала разрешение на ее строительство.

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·Авто·Андрей Андреев

В Омске почти открыли новую бесплатную парковку возле «Арены»

Пространство уже начало использоваться автомобилистами.
парковка

Как стало известно «Омск-информу», на Левобережье, около «G-Drive Арены», частично открыли новую парковку. Рядом со спортивным комплексом уже можно заметить первые стоящие автомобили. При этом ограждение убрали только с половины стоянки, другая половина до сих пор стоит закрытая.

парковка
парковка
парковка
парковка

Напомним, парковка располагается за зданием технопоинта сети магазинов электроники DNS. Ее построили еще осенью 2024 года, но все это время пространство не использовалось – въезд преграждали бетонные блоки, а по периметру стояло ограждение.

Ранее сообщалось, что, несмотря на острую необходимость парковки в районе «Арены», мэрия не выдавала разрешение на ее строительство.

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Рубрика - Авто