В Омске официально поставят точку в вопросе платных парковок

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Сегодня, 28 октября, депутаты Омского городского совета на пленарном заседании рассмотрят вопрос о стоимости платных парковок. По итогам обсуждения в городе могут окончательно определиться с тарифами на парковочные места.

– Проектом решения предлагается установить размер платы за пользование платными парковками, расположенными на автомобильных дорогах общего пользования местного значения или иных территориях общего пользования города Омска, расположенных на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности города Омска, земельных участках, расположенных на территории города Омска, государственная собственность на которые не разграничена, в размере 60 рублей в час на одно транспортное средство, – говорится в пояснительной записке к проекту.

Также для автомобилистов планируют ввести абонементы. Их стоимость будет зависеть от срока действия: 3150 рублей за семь дней, 11 860 рублей за 30 дней, 66 690 рублей за 183 дня и 124 490 рублей за год. Оплачивать парковку потребуется с 8:00 до 20:00.

Напомним, что на прошлой неделе депутаты Законодательного собрания Омской области обсудили законопроект о штрафах за неоплаченную парковку. За занятие платного места без оплаты предлагается взыскивать 3500 рублей. При этом автомобилистам предоставят 24 часа на внесение платы, если сразу сделать это не удалось, например, из-за проблем с интернетом.