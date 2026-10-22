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·Общество·Олег Кипорук

В Омске запустят систему платных парковок для омичей и чиновников

Новая цифровая платформа поможет контролировать оплату стоянок и вести учет нарушений.
Платная парковка

В Омске появится автоматизированная информационная система управления платным парковочным пространством. Мэрия выпустила соответствующий проект распоряжения.

Новая платформа создается для централизованного контроля парковками, информирования автомобилистов, фиксации нарушений с помощью фото- и видеокамер, а также ведения административного производства. Заказчиком системы назначен департамент городского хозяйства, а функции оператора возложены на БУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства».

Пользователями же станут профильные ведомства мэрии и горожане. Напомним, что ранее омские депутаты возмутились тарифами на платные парковки.

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·Общество·Олег Кипорук

В Омске запустят систему платных парковок для омичей и чиновников

Новая цифровая платформа поможет контролировать оплату стоянок и вести учет нарушений.
Платная парковка

В Омске появится автоматизированная информационная система управления платным парковочным пространством. Мэрия выпустила соответствующий проект распоряжения.

Новая платформа создается для централизованного контроля парковками, информирования автомобилистов, фиксации нарушений с помощью фото- и видеокамер, а также ведения административного производства. Заказчиком системы назначен департамент городского хозяйства, а функции оператора возложены на БУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства».

Пользователями же станут профильные ведомства мэрии и горожане. Напомним, что ранее омские депутаты возмутились тарифами на платные парковки.

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Рубрика - Общество