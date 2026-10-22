Редкие птицы прилетают в Омскую область поднимать демографию

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В Называевском районе зафиксирован редкий случай привязанности краснокнижных птиц к искусственно созданной форме гнездования. Супружеская пара больших подорликов вернулась на платформу, которую ранее сконструировал и смонтировал местный энтузиаст, и успешно вырастила второй выводок.

Успешное размножение редчайшего пернатого хищника, занесенного в Международную Красную книгу и Красную книгу РФ, подтверждает привязанность семьи к выбранной локации. В региональном управлении по охране животного мира отмечают, что подобное поведение дает надежду на постоянное увеличение локальной популяции вида.

К весне 2027 года специалисты рассчитывают оборудовать участок постоянной фотоловушкой. Цифровое наблюдение поможет фиксировать детали жизнедеятельности охраняемых пернатых с момента прилета с зимовки до слета молодых особей без прямого вмешательства человека.

Отметим, что большой подорлик представляет собой наиболее мелкого представителя рода настоящих орлов с размахом крыльев до 182 сантиметров. На территории Омской области данный вид подлежит особой охране и имеет третью категорию редкости.