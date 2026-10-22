Омск-информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество·Олег Кипорук

Дымящая труба у «G-Drive Арены» в Омске попала под надзор

Котельная рядом со спорткомплексом получила предостережение за отсутствие экологического плана.
Котальная, труба

Котельная на улице Крупской на Левобережье оказалась в поле зрения министерства природных ресурсов и экологии. Владельцу объекта – компании ООО «Малая генерация» – вынесено предостережение.

Основанием для вынесения официального предостережения стало отсутствие у компании утвержденного плана по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при объявлении режима НМУ.

Читайте также

·Общество·Олег Кипорук

Дымящая труба у «G-Drive Арены» в Омске попала под надзор

Котельная рядом со спорткомплексом получила предостережение за отсутствие экологического плана.
Котальная, труба

Котельная на улице Крупской на Левобережье оказалась в поле зрения министерства природных ресурсов и экологии. Владельцу объекта – компании ООО «Малая генерация» – вынесено предостережение.

Основанием для вынесения официального предостережения стало отсутствие у компании утвержденного плана по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при объявлении режима НМУ.

Больше по тегу - #выбросы
Рубрика - Общество