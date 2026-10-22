В Омске всерьез взялись за дефицит общественных туалетов

Фото: t.me/GoParkOmsk

Завтра, 23 октября, на территории парка «Советский» для всех посетителей начнет функционировать бесплатный общественный туалет. Воспользоваться новой санитарной зоной можно ежедневно с девяти утра до восьми вечера.

Администрация общественного пространства предусмотрела технические перерывы длительностью по пятнадцать минут каждые два часа для поддержания чистоты внутри помещений.

Напомним, что ранее на заседании комитета горсовета депутаты напомнили о проблеме отсутствия элементарных санитарных условий для водителей и кондукторов на конечных остановках.