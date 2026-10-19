Омск-информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество·Андрей Андреев

Подозрительный омич раскладывает мясо по кустам в парке

Очевидцы предупреждают владельцев собак об опасности.
Лестница в Советском парке Омска

Неизвестный омич разбрасывает мясо в Советском парке. Как сообщают горожане в соцсетях, в мужчина раскладывает куски по кустам с неизвестной целью.

– Поскольку в парке регулярно выгуливают собак, существует риск отравления животных. Просим принять меры и провести проверку, – сообщает подписчик.

Кое-кто из горожан предположил, что мужчина является догхантером. Он может травить бездомных животных.

Читайте также

·Общество·Андрей Андреев

Подозрительный омич раскладывает мясо по кустам в парке

Очевидцы предупреждают владельцев собак об опасности.
Лестница в Советском парке Омска

Неизвестный омич разбрасывает мясо в Советском парке. Как сообщают горожане в соцсетях, в мужчина раскладывает куски по кустам с неизвестной целью.

– Поскольку в парке регулярно выгуливают собак, существует риск отравления животных. Просим принять меры и провести проверку, – сообщает подписчик.

Кое-кто из горожан предположил, что мужчина является догхантером. Он может травить бездомных животных.

Больше по тегу - #парк
Рубрика - Общество