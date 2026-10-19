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·Общество·Андрей Андреев

В Омске взялись за территорию у «Маяковского»: губернатор проверил старт работ

У кинотеатра «Маяковский» началось благоустройство, основной объем выполнят в 2027 году.
Абрикос возле кинотеатра Маяковский в Омске

В центре Омска стартовало благоустройство участка, прилегающего к кинотеатру «Маяковский». Об этом в своем канале сообщил губернатор Виталий Хоценко. Глава региона побывал на месте работ, осмотрел объект и пообщался с теми, кто занят на благоустройстве.

– Задача – привести территорию в порядок и сделать это в рамках единой концепции, – написал Виталий Хоценко в своих социальных сетях.

По словам губернатора, все мероприятия на площадке объединены общим замыслом. Основную часть работ планируется завершить в 2027 году.

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·Общество·Андрей Андреев

В Омске взялись за территорию у «Маяковского»: губернатор проверил старт работ

У кинотеатра «Маяковский» началось благоустройство, основной объем выполнят в 2027 году.
Абрикос возле кинотеатра Маяковский в Омске

В центре Омска стартовало благоустройство участка, прилегающего к кинотеатру «Маяковский». Об этом в своем канале сообщил губернатор Виталий Хоценко. Глава региона побывал на месте работ, осмотрел объект и пообщался с теми, кто занят на благоустройстве.

– Задача – привести территорию в порядок и сделать это в рамках единой концепции, – написал Виталий Хоценко в своих социальных сетях.

По словам губернатора, все мероприятия на площадке объединены общим замыслом. Основную часть работ планируется завершить в 2027 году.

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Рубрика - Общество