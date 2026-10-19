В омском парке появилась будка для моментальных фотографий

Фото: max.ru/omsk_putevoditel/

В Советском парке Омска появилась фотобудка. Как сообщает «Омск_путеводитель», она располагается слева от главной аллеи, рядом с кафе.

Фотобудка сразу печатает готовый снимок. Стоимость – 200 рублей. Оплатить можно наличными, картой или по QR-коду.

В парке также обновили музыкальную арт-зону. Там появились интерактивные «Бас Курант» и «Тонг Драм» – на них можно сыграть самим.