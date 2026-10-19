Омск-информ
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·Общество·Андрей Андреев

В омском парке появилась будка для моментальных фотографий

Стоимость снимков – 200 рублей.
фотографии

В Советском парке Омска появилась фотобудка. Как сообщает «Омск_путеводитель», она располагается слева от главной аллеи, рядом с кафе.

Фотобудка сразу печатает готовый снимок. Стоимость – 200 рублей. Оплатить можно наличными, картой или по QR-коду.

В парке также обновили музыкальную арт-зону. Там появились интерактивные «Бас Курант» и «Тонг Драм» – на них можно сыграть самим.

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·Общество·Андрей Андреев

В омском парке появилась будка для моментальных фотографий

Стоимость снимков – 200 рублей.
фотографии

В Советском парке Омска появилась фотобудка. Как сообщает «Омск_путеводитель», она располагается слева от главной аллеи, рядом с кафе.

Фотобудка сразу печатает готовый снимок. Стоимость – 200 рублей. Оплатить можно наличными, картой или по QR-коду.

В парке также обновили музыкальную арт-зону. Там появились интерактивные «Бас Курант» и «Тонг Драм» – на них можно сыграть самим.

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Рубрика - Общество