Идут за эмоциями: торговые центры в Омске стали «территориями впечатлений»

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В Омске, как и по всей стране, отчетливо прослеживается тенденция к увеличению количества пустующих площадей в торговых центрах. В основном это объясняется закрытием магазинов известных сетей.

По данным 2ГИС, за год в Омске закрылось более 10 % ювелирных магазинов, тогда как в среднем по России этот показатель составляет 6 %. Сократилась сеть крупных обувных ритейлеров, таких как ZENDEN Group и Kari, закрылись дизайнерский универмаг, салон спортивной одежды и подарков. Два шоурума, проработавших 10 лет, летом скидывали активы.

Эксперты связывают спад с изменениями в налоговом законодательстве: повышением НДС до 22 %, а также снижением лимитов для упрощенной и патентной систем налогообложения. Владельцы торговых точек также называют в качестве фактора не в пользу торговли появление «Честного знака».

Корреспондент «Омск-информа» выяснил, как обстоят дела на самом деле, прогулявшись по комплексам.

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«Континент»: шопинг в прошлом

«Континент» – самый большой по площади торговый центр города. При открытии позиционировал себя как «центр торговли и семейного отдыха». Его площадь 140 000 кв. м, имеет разноэтажные корпуса: трехэтажные «Континент-1», «Континент-2», «Мебельный центр»; двухэтажный «Строительный центр», 12 этажей – это офисно-гостиничный центр.

Согласно данным системы Rusprofile, собственность принадлежит детям известного строителя и бенефициара Валерия Кокорина Сергею Кокорину и Елене Дроздовой.

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Сейчас здесь все выглядит не очень оптимистично. На четвертой улице закрыт весь второй этаж. Когда-то здесь кипела жизнь и «шопились» омичи, сейчас двери заперты на ключ, а стеклянные фасады задрапированы.

Генеральным директором с 5 марта 2026 года стала Надежда Колчина. Она отметила, что тенденция к росту вакантных площадей наблюдается давно и не только в Омске. Торговые центры теряют арендаторов, прежде всего из-за изменения покупательских привычек, это часть мировой тенденции: торговым центрам приходится усиливать составляющую досуга и услуг, чтобы сохранять посетителей.

Например, не просто продавать одежду, а подбирать look – образ. Не просто развлекаться, а выбирать то, что действительно резонирует, и подходить к занятию с любопытством, а не просто ради галочки.

– Нам необходимо прочувствовать направление в Омске, что востребовано. И вот этой востребованности мы будем отдавать предпочтение в будущем, – сказала она.

Торговый центр «Континент» омичи ценят за масштабные тематические выставки, на его площадях представляли свои товары международные компании, постоянной стала крупнейшая православная выставка-ярмарка «Сильвестр Омский – Свет Земли Сибирской». Покупатели едут сюда именно что за эксклюзивом.

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Festival City: не только одежда

Основным трендом развития омских ТЦ является усиление развлекательной и социальной функций. Помимо традиционных кинотеатров, комплексы внедряют форматы «третьего места»: коворкинги, лектории, кафе с локальной кухней, а также спортивные залы. Таким стал торговый центр Festival City: сюда ходят за покупками и в спортзал.

К тому же торговые центры постепенно становятся не только площадками для досуга, услуг, но и для создания контента для эффектных снимков. Такую осеннюю локацию вряд ли кто пропустит.

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«Маяк»: подкосил «Честный знак»

По данным Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ритейла, порядка 60 % недавних закрытий приходится на магазины одежды, 70 % – на отечественные бренды. В торговом центре «Маяк», который специализируется на одежде, сейчас пустуют площади бывших продавцов именно таких товаров. ТЦ работает с 2005 года.

Сейчас спрос на аренду бутиков в торговом центре находится в отрицательной зоне: освобождается больше площадей, чем занимают новые арендаторы. Одна из продавцов поделилась – не выдерживают давления на бизнес, особенно досаждает система маркировки «Честный знак». Арендаторы бутиков жалуются на высокие и непропорциональные затраты, особенно для малого и среднего бизнеса. Помимо стоимости самого кода DataMatrix, предприниматели вынуждены тратиться на сканеры, термотрансферные принтеры и т. д.

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– Часто возникают проблемы со считыванием кодов на кассе, а эти ошибки потом ведут к претензиям со стороны проверяющих органов, – отметила продавец Галина.

Однако председатель комитета по креативным индустриям омской «ОПОРЫ РОССИИ», создатель бренда «ПростоШапка» Елена Харламова не считает «Честный знак» причиной опустения ТЦ. По ее словам, расходы для бизнеса небольшие.

– Для небольшого магазина, который уже торговал легальной продукцией, расходы на подключение сравнительно невелики – до 50 000 рублей на доработку ПО и обновление кассы. Основная финансовая нагрузка приходится на производителей и импортеров, – считает она.

Елена Харламова также уверена, что если бизнес раньше закупал товар по непрозрачным схемам, то официальное оформление поставок, документы о соответствии и обязательные платежи действительно меняют его экономику. Но сюда входит не столько стоимость «Честного знака», сколько расходы, которые и прежде сопровождали законную работу.

– Предприниматели обращаются к нам по вопросам роста затрат, в том числе мы получаем тревожные сигналы, связанные с маркировкой. При этом некоторые производители отмечают и пользу от системы, поскольку она позволяет лучше отслеживать движение товаров, – отметил председатель Омского регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Александр Дерябин.

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«Терминал»: офисы, фудкорты и концерты

Чтобы выжить и выиграть конкуренцию с маркетплейсами, торговым центрам приходится находить новые креативные ходы. ТЦ, что нашли современные ходы для привлечения покупателей, сумели переформатироваться под требования времени, существуют довольно успешно. Пример тому – торговый центр «Терминал», был открыт в 2021 году.

– Мы живем в настоящих реалиях, ситуация с маркетплейсами в России действительно показывает устойчивый рост популярности, мы же никуда от этого не денемся. Мы должны просто это принимать, каким-то образом под это подстраиваться, но в то же время оставаться интересными для наших посетителей, – рассказала управляющий ТК «Терминал» Наталья Айтнякова.

Впрочем, не все покупатели выбирают маркетплейсы – многие предпочитают сначала «пощупать» товар вживую перед покупкой. Это явление объясняется комплексом причин, связанных с доверием, тактильным опытом и практическими соображениями. Плюс людям важно не просто пойти и купить вещь, но и получить дополнительные приятные эмоции.

– Все равно людям по-прежнему хочется в какие-то дни выйти, посмотреть на других, себя показать, а еще пощупать, потрогать. И я всегда это буду говорить, кинестетику никто не отменял. Это первое. Второе, в любом случае мы стараемся идти в ногу с настоящими реалиями и со временем, поэтому какую-то часть торгового центра мы отдаем и под развлечения. Для людей сейчас очень важно, и, наверное, это уже на первом месте – они хотят получить какие-то впечатления и вкусно поесть, – считает управляющий «Терминалом».

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Первый этаж ТЦ действительно занимает масштабный фудхолл – такой один в Омске. Второй и третий этажи отданы под торговлю, но на третьем работает активити-парк «ДвижОк». Люди приходят семьями, за эмоциями и хорошим настроением. На четвертом этаже есть тренажерка с бассейном. Открыли в «Терминале» и совсем необычное котопространство.

Впервые в Омске есть место, где можно провести время с мяукающими друзьями-пушистиками. Для ребенка это – восторг и знакомство с домашним питомцем, для взрослого – снятие стресса. Как рассказала управляющий, приходят к ним и студенты близлежащих вузов после серьезной сессии.

– Людям хочется отдохнуть, хочется успокоиться, а кошки – отличные антидепрессанты! Открыла это пространство предпринимательница, которая занимается в том числе проблемой бездомных животных. Она их лечит, адаптирует, делает им ветеринарные паспорта, мы ей помогаем и тоже любим кошек! – говорит Наталья Айтнякова.

Становятся торговые центры и концертными площадками. В том же «Терминале» выступают многие известные в Омске кавер-исполнителями. Одна из самых ожидаемых – Татьяна Хербина. Успешно выступив в шоу «Ну-ка, все вместе!», она готова осваивать разные небольшие площадки. Для ТЦ такое сотрудничество взаимовыгодно: для артиста – это отличная возможность набраться опыта работы на любую аудиторию, для торговой площадки – мощный магнит для посетителей и создание атмосферы, которую сейчас называют вайб – приятные впечатления и место, куда захочется еще раз прийти.

Фото: magnific.com/ru

Переделать под склады

Впрочем, собственник торговой недвижимости может пойти другим современным путем и перепрофилировать свои объекты под склады. Такой путь тоже возможен.

– Можно не везти с окраины товар, где сейчас располагаются логистические центры. А взять в аренду площади торговых центров в удобных точках города. Наибольший интерес проявляют операторы дарксторов и компании, ориентированные на быструю доставку, которым локация в городе важна для своей работы, – считает кандидат экономических наук Дмитрий Рылько.

Однако арендаторы такого рода чаще отдают предпочтение объектам с более низкими арендными ставками, складской рынок сейчас практически бездефицитный. Площадки ТЦ в этом плане – дорогое удовольствие.

Перемены неизбежны

Иными словами, сегодня пустуют те торговые комплексы, которые не улавливают требования современного потребителя, продолжая предлагать услуги по старой схеме «купи-продай». Увы, этим уже не взять: в эту нишу давно и прочно зашли маркетплейсы. Бизнесу в Омске нужно срочно меняться, учитывая запросы публики на любые антидепрессанты: фудкорты, развлечения, локации с животными и спортклубы. В противном случае ТЦ окончательно вымрут как вид торговли.