Омск-информ
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·Общество·Олег Кипорук

В Омской области закрыли смертоносные аттракционы

Заброшенные аттракционы в Большеречье стояли без ограждения и информационных щитов.
Заросший аттракцион

Прокуратура Большереченского района проверила исполнение законодательства о безопасности зданий и сооружений. Поводом для инспекции стали неработающие механизированные аттракционы в местном парке.

Сотрудники ведомства выяснили, что старые карусели и колесо обозрения давно не эксплуатируются, но доступ к ним оставался открытым для всех желающих. На объекте отсутствовали защитные заборы, запирающие устройства и предупреждающие об опасности таблички. Конструкции использовали для игр дети, что создавало реальную угрозу их жизни и здоровью. При этом владелец площадки не предпринимал никаких мер для предотвращения возможных несчастных случаев.

По итогам проверки надзорное ведомство внесло представление директору БУК «Культура Большереченского района». После вмешательства прокуратуры аварийно-опасную территорию вокруг аттракционов наконец огородили.

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·Общество·Олег Кипорук

В Омской области закрыли смертоносные аттракционы

Заброшенные аттракционы в Большеречье стояли без ограждения и информационных щитов.
Заросший аттракцион

Прокуратура Большереченского района проверила исполнение законодательства о безопасности зданий и сооружений. Поводом для инспекции стали неработающие механизированные аттракционы в местном парке.

Сотрудники ведомства выяснили, что старые карусели и колесо обозрения давно не эксплуатируются, но доступ к ним оставался открытым для всех желающих. На объекте отсутствовали защитные заборы, запирающие устройства и предупреждающие об опасности таблички. Конструкции использовали для игр дети, что создавало реальную угрозу их жизни и здоровью. При этом владелец площадки не предпринимал никаких мер для предотвращения возможных несчастных случаев.

По итогам проверки надзорное ведомство внесло представление директору БУК «Культура Большереченского района». После вмешательства прокуратуры аварийно-опасную территорию вокруг аттракционов наконец огородили.

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Рубрика - Общество