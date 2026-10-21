Омск-информ
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·Общество·Олег Кипорук

Некультурные омичи устроили охоту за «бананчиком»

Неизвестные оторвали часть новой «арт-галереи» под открытым небом.
Мозаика

В омском микрорайоне Нефтяники художница Анастасия Якименко, основательница бренда A.B.C. Muse, запустила необычный проект в стиле пиксель арт. Автор разместила на улицах четыре миниатюрные мозаичные работы, среди которых Купидон, два смайлика и композиция «Любовь и бананчик».

Все арт-объекты спрятаны в районе улицы Малунцева. Однако, как сообщает телеграм-канал «Омск_путеводитель», одна из работ уже пострадала от рук вандалов: композиция с бананом исчезла с привычного места спустя короткое время после установки. По всей видимости, кто-то из прохожих забрал фрагмент мозаики.

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·Общество·Олег Кипорук

Некультурные омичи устроили охоту за «бананчиком»

Неизвестные оторвали часть новой «арт-галереи» под открытым небом.
Мозаика

В омском микрорайоне Нефтяники художница Анастасия Якименко, основательница бренда A.B.C. Muse, запустила необычный проект в стиле пиксель арт. Автор разместила на улицах четыре миниатюрные мозаичные работы, среди которых Купидон, два смайлика и композиция «Любовь и бананчик».

Все арт-объекты спрятаны в районе улицы Малунцева. Однако, как сообщает телеграм-канал «Омск_путеводитель», одна из работ уже пострадала от рук вандалов: композиция с бананом исчезла с привычного места спустя короткое время после установки. По всей видимости, кто-то из прохожих забрал фрагмент мозаики.

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Рубрика - Общество