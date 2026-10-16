В Омске внезапно возникли вопросы к выбросам крупного энергопредприятия

Росприроднадзор обратил внимание на ТГК-11 после повторных превышений концентрации вредных веществ на посту наблюдения.

Фото: omskinform.ru

Сибирское межрегиональное управление Росприроднадзора вынесло предостережение АО «ТГК-11» из-за неоднократных превышений допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе Омска. Основанием стали сведения, поступившие в ведомство от Минприроды Омской области.

По данным автоматизированного поста наблюдения, расположенного на улице 10 лет Октября, 219, в городе несколько раз фиксировали превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) оксида азота. Так, 6 сентября 2026 года в 20:00 показатель оказался выше нормы в 1,05 раза. 20 сентября с 19:40 до 20:40 превышение составило уже 1,49 раза.

– Оксида азота в 1,1 раза, зафиксированного 22.09.2026 с 20:20 до 20:40 на автоматизированном посту наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха, расположенном по адресу: ул. 10 лет Октября, д. 219; оксида азота в 1,3 раза, зафиксированного 22.09.2026 с 21:40 до 22:20 на автоматизированном посту наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха, расположенном по адресу: ул. 10 лет Октября, д. 219, – приводится в материалах проверки, оказавшихся в распоряжении «СуперОмска».

Согласно расчетам, одним из возможных источников загрязнения воздуха в указанные периоды могли быть объекты, расположенные на территории АО «ТГК-11». Они имеют регистрационный номер 52-0155-000058-П.

В материалах ведомства отмечается, что превышение ПДК оксида углерода и оксида азота могло быть связано с превышением нормативов выбросов этих веществ со стороны предприятия. В связи с этим в действиях или бездействии АО «ТГК-11» усматриваются возможные признаки нарушения пунктов 1 и 2 статьи 12, пункта 1 статьи 22 и абзаца второго пункта 1 статьи 30 Федерального закона от 4 мая 1999 года № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха».