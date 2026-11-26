Фото: Omskinform.ru

Администрация Омска получила предостережение от Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора из-за загрязнения Иртыша канализационными стоками в Кировском округе. Информация об этом появилась в Едином реестре контрольных мероприятий 26 ноября.

Поводом для реагирования стало выездное обследование поймы Иртыша и прилегающего частного сектора. Инспекторы начали осмотр от дома № 1 по улице 4-й Самарской, где на открытой территории за заборами частных домов обнаружили разлив канализации с характерным резким запахом.

По канавам вдоль домов на улице Перова нечистоты стекают к улице Мельничной, проходят через водопропускную трубу под дорогой, далее текут по оврагу вдоль 4-й Курганской и в итоге попадают в пойменную часть Иртыша. Визуально установить конкретный источник утечки во время проверки не удалось.

Специалисты ЦЛАТИ по Омской области взяли пробы стоков, воды в самом Иртыше – в точке сброса, а также на 500 метров выше и ниже по течению. Лабораторный анализ подтвердил превышение концентраций загрязняющих веществ. Поскольку сброс неочищенных стоков с опасными примесями прямо запрещен Водным кодексом РФ, мэрии предписали принять меры и остановить дальнейшее загрязнение реки.

Отметим, что в этом году городские власти и муниципальные структуры уже неоднократно попадали в поле зрения экологов из-за состояния рек в черте Омска. В частности, весной мэрии выносили предостережение после появления нефтяных пятен на Оми у Юбилейного моста, а летом на радужные разводы на воде жаловались сами горожане.

Кроме того, из-за стоков в Омь с превышением нефтепродуктов предостережения от Росприроднадзора и Роспотребнадзора получало муниципальное предприятие «Насосно-фильтровальная станция «Воскресенская».