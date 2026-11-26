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В Таре заработал семейный многофункциональный центр. Он открылся на базе комплексного центра социального обслуживания населения «Надежда», сообщили в пресс-службе Минтруда. Центр создан при поддержке губернатора Омской области Виталия Хоценко.

Семейный МФЦ принимает по принципу «одного окна». Семьи с детьми могут получить здесь консультации, юридическое и психологическое сопровождение, а также оформить меры поддержки.

– В Омской области самая большая сеть таких центров в стране: 39. Это не просто цифра. За ней – 215 тысяч семей с детьми, которые живут в нашем регионе. И СМФЦ созданы для того, чтобы каждая из них могла получить поддержку: понятную, доступную и, главное, работающую, – рассказала заместитель председателя правительства Омской области, министр труда и социального развития Ирина Варнавская.

Отметим, семейные многофункциональные центры работают в Омске и в каждом районе области. Всего в регионе живут 215 тысяч семей с детьми.