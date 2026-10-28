Чиновники будут вмешиваться в семейные ссоры омичей

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Министерство труда и социального развития Омской области утвердило дорожную карту по реализации пилотного проекта, направленного на создание специальных служб семейной медиации. Новая инициатива рассчитана на 2026–2027 годы и призвана обеспечить доступную помощь в разрешении внутрисемейных споров с помощью современных технологий примирения.

Координировать работу будут профильные ведомства, а непосредственной базой для внедрения проекта станут комплексы социального обслуживания населения: исилькульский центр и омское учреждение «Вдохновение».

В рамках проекта специалисты займутся отработкой межведомственного взаимодействия с судами, загсами, службой судебных приставов и адвокатским сообществом, а также проведут масштабную информационную кампанию для жителей.