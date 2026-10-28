Семьям погибшим бойцов СВО ограничили получение выплат

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Для помощи семьям погибших участников специальной военной операции подготовлен проект федерального закона № 619.9, который вводит единый шестимесячный период для выявления всех правомочных получателей компенсаций. Об этом в эфире телеканала RT сообщил руководитель управления планирования банковских расчетов, учета и отчетности военно-социального центра Минобороны Владимир Дроздов.

– В России разработан проект федерального закона 619.9 о поддержке семей погибших на СВО военных. Он вводит четкий и понятный механизм, а именно устанавливает единый шестимесячный срок для выявления всех возможных получателей выплат, – заявил Дроздов.

Представитель оборонного ведомства пояснил, что нововведение позволит полностью исключить затягивание сбора документации и защитит добросовестных родственников. Подобный подход пресечет ситуации, когда часть близких намеренно утаивает информацию о существовании других претендентов ради получения увеличенной доли средств.

– У всех участников процесса появляются четкие временные рамки. Кроме того, закон защищает права честных родственников, исключая ситуации, когда одни члены семьи, скажем так, намеренно умалчивают о существовании других, чтобы забрать себе долю в большем размере, – рассказал он.

Установленный полугодовой временной отрезок также простимулирует граждан быстрее решать юридические формальности, включая подтверждение отцовства или оформление статуса воспитателя. По словам эксперта, это даст возможность сразу сформировать исчерпывающий и точный список лиц, имеющих законное право на финансовую поддержку.

– В ситуации, когда после раздела денег внезапно появляются новые родственники и требуют доплаты. Данные ситуации останутся в прошлом и прозрачные правила отсекут недобросовестных людей, – уточнил Дроздов.

Документ гарантирует семьям погибших бойцов справедливое распределение положенных средств, ликвидирует лазейки для обмана и бюрократическую волокиту, а также предоставит надежный механизм защиты интересов детей и взрослых.