Девять раз за полгода: как Омск отражает мощные атаки беспилотников

Изображение создано при помощи ИИ

В минувшую субботу, 24 октября, Омская область пережила очередную атаку украинских беспилотников. Как подсчитал «Омск-информ», уже девятую по счету. Впервые режим беспилотной опасности в регионе ввели 10 июня, то есть почти пять месяцев назад. С тех пор дроны ВСУ прилетают по объектам на территории Омской области в среднем чаще раза в месяц.

Начало атак и бензиновый кризис

Поначалу вражеские атаки были не очень эффективными. Первая беспилотная опасность продлилась меньше часа. В этот день мэр Сергей Шелест опубликовал памятку о том, что делать при атаках беспилотников. Омичам посоветовали укрыться в помещениях без окон, а лучше всего в специально оборудованных убежищах.

Учеников школ и пациентов больниц во время беспилотных опасностей теперь в обязательном порядке выводят в коридоры и раздевалки без окон. В городе приостанавливают массовые мероприятия, спортивные матчи, спектакли и концерты. В аэропорту вводят ограничения на полеты.

Из-за июньских атак ВСУ на российские нефтезаводы жители целого ряда регионов устроили ажиотаж на заправках, скупая бензин, едва его привозили. Омичи также поддались панике. В результате властям пришлось вводить ограничения.

С 22 июня правительство Омской области установило лимит на продажу топлива (40 литров бензина в одни руки) и запретило пополнять канистры. Ограничения действовали до 28 июля.

Запрет на информацию и поздние оповещения

Второй раз беспилотную опасность объявили 1 июля. Режим продлился 2,5 часа, но даже не нарушил работу аэропорта. Попасть по объектам Омской области украинским БПЛА не удалось.

При этом антитеррористическая комиссия Омской области запретила жителям региона распространять информацию о применении и последствиях применения беспилотников. За публикацию таких видео, фото, аудио и даже текста омичам грозят штрафы и уголовные дела.

Почти сразу также выяснилось, что система оповещения в Омске работает не очень хорошо. Многие горожане отмечали, что не слышали сирен во время беспилотной опасности. Оповещения через СМС приходили и до сих пор приходят с опозданием. Власти начали изобретать новые способы предупреждения: через домофонные приложения, автобусы и громкоговорители в полицейских автомобилях.

Однако самым быстрым способом узнать об атаках ВСУ по-прежнему остаются телеграм- и макс-каналы РСЧС (Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций под управлением МЧС), губернатора и министерства региональной безопасности.

Первое попадание

Впервые украинские беспилотники достигли Омска 6 июля. БПЛА атаковали северную промышленную зону.

Управление пресс-службы Губернатора и Правительства Омской области – Вражеские БПЛА атаковали ОНПЗ. ПВО Минобороны уничтожили большую часть летевших беспилотников. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. На месте инцидента работают оперативные службы. Прошу не приближаться к обломкам, не записывать видео, не вести фотосъемку. Сохраняйте спокойствие и доверяйте только официальным источникам, – обратился тогда к омичам губернатор Виталий Хоценко.

Несмотря на нанесенные повреждения, Омский НПЗ продолжил работу.

Новые попытки атаковать Омскую область беспилотниками ВСУ предприняли в день Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, 25 июля, и в День города, 2 августа, а также 10 августа. После этого последовал перерыв на целых полтора месяца.

С 30 сентября режим беспилотной опасности возобновился. А уже 8 октября случилась вторая атака на северную промзону города.

– ПВО Минобороны России сбили большую часть БПЛА, атаковавших наш регион. Один беспилотник достиг северного промышленного узла. На месте работают оперативные службы, – рассказал тогда Хоценко.

Не только заводы

Последняя на данный момент атака беспилотников произошла 24 октября. Режим беспилотной опасности действовал свыше шести часов. Почти все это время в городе слышался грохот от срабатывания ПВО.

В тот же день губернатор подтвердил попадание беспилотников по северной промзоне и складам маркетплейсов. Какие именно предприятия пострадали, не сообщается. Позже стало известно, что пострадал склад OZON, там возникло возгорание.

– После вчерашней атаки на Омск пострадали три человека. Угрозы жизни нет, – сообщил на следующий день губернатор.

В компании OZON отмечали, что никто из сотрудников не пострадал. О раненых на промышленных предприятиях не сообщалось, так что неизвестно, кем являются пострадавшие после атаки беспилотников.

Оборона региона и «Радар»

Еще зимой омские власти заявили о создании добровольческого отряда территориальной обороны «БАРС-55». После первых атак БПЛА власти начали активнее вербовать добровольцев, обещая выплаты и бронь от мобилизации.

В «БАРС-55» даже вступил заместитель губернатора Омской области, атаман Омского отдельского казачьего общества Сибирского казачьего войска Алексей Ромахин. От положенных выплат чиновник, по заверениям правительства, отказался.

Тем временем простых омичей попросили скачать приложение «Радар» и сообщать туда о замеченных ими БПЛА, ракетах и других подозрительных объектах. Приложение рекомендуют Народный фронт и Минобороны РФ. Хотя и не совсем понятно, как одновременно прятаться в убежищах и отслеживать вражеские беспилотники.

Укрытия, в которые никто не прячется

С началом беспилотных атак на Омск власти начали массово готовить укрытия в подвалах жилых домов. Оказалось, что большая часть этих помещений завалена вещами, затоплена или просто используется не по назначению.

В июле все действующие убежища в Омске нанесли на карту 2ГИС. По данным сервиса, сейчас в городе 1622 укрытия.

Однако горожане по-прежнему не спешат прятаться в убежища во время беспилотной опасности. Школьников, пациентов больниц и т. д. выводят в помещения без окон, но остальные горожане продолжают работать, ходить на концерты, заниматься другими делами.

Украинские беспилотники атакуют предприятия на территории России уже несколько лет. 5 декабря 2022 года первые БПЛА врезались в военные аэродромы в Энгельсе (Саратовская область) и Дягилево (Рязанская область). Пострадали сотрудники аэродромов. С 10 сентября 2024 года появились первые жертвы среди мирных жителей. Беспилотник тогда угодил в жилой дом в Подмосковье. С тех пор из-за атак ВСУ (не только беспилотных) в России погибли 8434 человека.