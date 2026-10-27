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·Происшествия·Алексей Новиков

После рекордной атаки дронов на Омск власти собрали экстренное совещание

В регионе обсудили готовность экстренных служб к оперативным действиям.
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В Омской области после рекордно продолжительной атаки беспилотников на Омск провели совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба. В обсуждении участвовали представители силовых структур.

– В совещании приняли участие руководители силовых структур, органов исполнительной власти региона, федеральных ведомств. Отмечено, что все экстренные службы области готовы к выполнению оперативных задач и слаженным действиям, – заявил Виталий Хоценко.

Напомним, в минувшую субботу в Омске произошли пожары на складе Ozon и в северной промзоне после атаки беспилотников. Сначала власти заявляли, что обошлось без пострадавших. Однако на следующий день губернатор сообщил, что в результате атаки ранения получили три человека, которые до сих пор находятся под наблюдением врачей.

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·Происшествия·Алексей Новиков

После рекордной атаки дронов на Омск власти собрали экстренное совещание

В регионе обсудили готовность экстренных служб к оперативным действиям.
бпла

В Омской области после рекордно продолжительной атаки беспилотников на Омск провели совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба. В обсуждении участвовали представители силовых структур.

– В совещании приняли участие руководители силовых структур, органов исполнительной власти региона, федеральных ведомств. Отмечено, что все экстренные службы области готовы к выполнению оперативных задач и слаженным действиям, – заявил Виталий Хоценко.

Напомним, в минувшую субботу в Омске произошли пожары на складе Ozon и в северной промзоне после атаки беспилотников. Сначала власти заявляли, что обошлось без пострадавших. Однако на следующий день губернатор сообщил, что в результате атаки ранения получили три человека, которые до сих пор находятся под наблюдением врачей.

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Рубрика - Происшествия