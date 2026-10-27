Медведь вышел на смотровую площадку в центре города на Сахалине

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Сегодня, 27 октября, медведь появился на смотровой площадке в центре сахалинского города Томари. О встрече с диким животным рассказали представители местной администрации в мессенджере «Макс».

Местных жителей призвали соблюдать осторожность и временно отказаться от прогулок. В случае обнаружения хищника необходимо сразу обратиться в ЕДДС, полицию или позвонить по номеру 112.

Отметим, что в этом году медведи выходили к населенным пунктам более чем в 40 регионах России. В Восточной Сибири ситуация особенно сложная: хищников замечали рядом со школами и воинскими частями, а в некоторых случаях они пытались проникнуть в частные дома. За последние месяцы нападения медведей привели к гибели более 20 человек.