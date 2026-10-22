Сибирь рискует столкнуться с нашествием агрессивных медведей-шатунов

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В Сибири этой зимой ожидают массового появления медведей-шатунов. Об этом сообщил доцент кафедры биологии, биоресурсов и аквакультуры Сибирского государственного университета инженерии и биотехнологий Дмитрий Кропачев.

– Вероятные регионы появления шатунов этой зимой – Алтайский край, Республика Алтай, Новосибирская, Томская, Иркутская области и Красноярский край. У добытых зверей (в том числе и в результате регулирования численности) толщина жира местами менее 1 см, что дает большую вероятность большого числа не залегших в спячку медведей, – цитирует специалиста «ТАСС».

При этом точное количество медведей-шатунов, которые могут появиться в отдельных районах, пока неизвестно. По словам эксперта, отдельную статистику по таким животным не ведут, фиксируя лишь общее число отстрелянных медведей.

– Точную цифру не назовет никто, пока не установится снежный покров и не станет ясно, сколько медведей не легло в берлоги. Но масштаб подготовительных отстрелов – сотни особей в каждом регионе – говорит о том, что проблема носит массовый характер, а не исчисляется единицами, – добавил Кропачев.

Эксперт также отметил, что в период активного поиска пищи медведи способны проходить до 50 км в день, при этом минимальное расстояние составляет около 3 км.

Отметим, что, по словам другого специалиста, кандидата биологических наук, старшего научного сотрудника Института систематики и экологии животных СО РАН Дмитрия Тараненко, медведи-шатуны будут появляться в местах, где животные выходят к людям.

В этом году медведи стали выходить к населенным пунктам более чем в 40 регионах России. Особенно сложная ситуация отмечается в Восточной Сибири: там хищников замечали возле школ и воинских частей, а также фиксировали случаи их попыток проникнуть в частные дома. За последние месяцы в результате нападений медведей погибло более 20 человек.

Одной из причин выхода животных к людям мог стать неурожай кедровых орехов, которые являются основным кормом для медведей.