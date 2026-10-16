В одном из регионов России застрелили медведя, который терроризировал местных жителей

Хищник появлялся вблизи села Доронинское.

Фото: Минприроды Омской области

В Забайкальском крае застрелили медведя, который подходил к селу Доронинское в Улетовском округе. Об этом сообщили в минприроды региона.

– Мобильная группа охотников устранила угрозу для жителей села Доронинское. В рамках регулирования численности охотничьих ресурсов добыт взрослый медведь, ранее выходивший к населенному пункту в Улетовском округе, – сообщили в ведомстве.

Как уточнили в ведомстве, в случае появления медведя в населенном пункте гражданам рекомендуют незамедлительно обращаться в экстренные службы по номерам 112 или 102.