Омск-информ
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·Происшествия·Алексей Новиков

В одном из регионов России застрелили медведя, который терроризировал местных жителей

Хищник появлялся вблизи села Доронинское.
Медведь

В Забайкальском крае застрелили медведя, который подходил к селу Доронинское в Улетовском округе. Об этом сообщили в минприроды региона.

– Мобильная группа охотников устранила угрозу для жителей села Доронинское. В рамках регулирования численности охотничьих ресурсов добыт взрослый медведь, ранее выходивший к населенному пункту в Улетовском округе, – сообщили в ведомстве.

Как уточнили в ведомстве, в случае появления медведя в населенном пункте гражданам рекомендуют незамедлительно обращаться в экстренные службы по номерам 112 или 102.

Напомним, ранее стало известно, что омичам начали раздавать памятки с рекомендациями на случай встречи с медведем.

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·Происшествия·Алексей Новиков

В одном из регионов России застрелили медведя, который терроризировал местных жителей

Хищник появлялся вблизи села Доронинское.
Медведь

В Забайкальском крае застрелили медведя, который подходил к селу Доронинское в Улетовском округе. Об этом сообщили в минприроды региона.

– Мобильная группа охотников устранила угрозу для жителей села Доронинское. В рамках регулирования численности охотничьих ресурсов добыт взрослый медведь, ранее выходивший к населенному пункту в Улетовском округе, – сообщили в ведомстве.

Как уточнили в ведомстве, в случае появления медведя в населенном пункте гражданам рекомендуют незамедлительно обращаться в экстренные службы по номерам 112 или 102.

Напомним, ранее стало известно, что омичам начали раздавать памятки с рекомендациями на случай встречи с медведем.

1705
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Рубрика - Происшествия